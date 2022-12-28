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Умер бывший гендиректор Центра Хруничева Нестеров, разрабатывавший ракеты «Ангара»

16:31 28.12.2022
Нестеров занимал пост главы Центра Хруничева с 2005 по 2012 годы.
Умер бывший гендиректор Центра Хруничева Нестеров, разрабатывавший ракеты «Ангара»
© Фото: ТРК «Звезда»
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Бывший генерельный директор Центра имени Хруничева, разработчик семейства ракет «Ангара» Владимир Нестеров скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Нестеров занимал пост главы Центра Хруничева с 2005 по 2012 годы.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие - «Ангара-1.2», средние - «Ангара-А3», тяжелые - «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.

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