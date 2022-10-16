Опубликованы кадры ночного пуска ракеты «Ангара-1.2»

Пуск прошел в штатном режиме, позже ракета вывела на орбиту спутник.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» публикует кадры пуска ракеты-носителя «Ангара-1.2». Подготовка и старт на космодроме Плесецк прошли в штатном режиме.

На кадрах видно, как ракета поднимается, затем начинает ускоряться, и наконец превращается в едва заметную светящуюся точку. Спустя какое-то время она пропадает из зоны видимости камер.

Ранее сообщалось, что «Ангара-1.2» вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах Министерства обороны России.