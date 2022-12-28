В Куршевеле задержали одного из богатейших украинских олигархов

Он подозревается в присвоения имущества коммерческого банка и последующей легализации незаконно полученных денежных средств в особо крупных размерах.

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Во Франции на горнолыжном курорте Куршевель по запросу ГБР Украины задержали экс-депутата и бизнесмена Константина Жеваго. Он подозревается в присвоения имущества коммерческого банка и последующей легализации незаконно полученных денежных средств в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

«Сейчас осуществляются все процессуальные действия, направленные на выдачу задержанного для привлечения к уголовной ответственности на территории Украины», - указывается в заявлении ведомства.

Напомним, ранее на Украине национализировали стратегически важные предприятия, которые принадлежат опальным олигархам. Они перешли в собственность страны или под патронат Минобороны.

В пользу государства, в частности, отошел «АвтоКрАЗ». Он контролировался задержанным Константином Жеваго.