«Грабь награбленное»: как проходит экспроприация по-киевски

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На Украине национализировали стратегически важные предприятия, принадлежащие опальным олигархам. В пользу государства, в частности, отходят «Укрнафт» с долей Игоря Коломойского, а также «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Активы получили статус военного имущества и переданы Минобороны страны. У кого еще экспроприировали собственность и есть ли шанс, что ее вернут, выяснила корреспондент «Звезды» Наталья Жадько.

Все в собственность страны или под патронат Минобороны Украины. Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины национализировала сразу пять компаний: «Укрнафту», «Укртатнафту», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор». Крупнейшие промышленные гиганты Украины больше не принадлежат местным олигархам.

«Управление активами обозначенных пяти предприятий, будет осуществлять Министерство обороны Украины для того, что бы обеспечивать потребности Вооруженных сил Украины и другого оборонного комплекса», - заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Под такой «неожиданный» удар попали олигархи Игорь Коломойский, Константин Жеваго, Вячеслав Богуслаев и Константин Григоришин. Но больше всех досталось именно Коломойскому. Ему в «Укрнафте» принадлежит около 42% акций. А в «Укртатнафте» он совместно с Геннадием Боголюбовым – это совладелец группы «Приват» владеет долей около 60%. В окружении миллиардера заявили, что такой поворот событий оказался для них «шоком».

Олигарх, у которого был конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, в последнее время вел себя довольно сдержано – на публике с громкими заявлениями не выступал. Во время последних выборов на пост главы государства активно поддерживал и финансировал кампанию Зеленского. В надежде, что тот не будет посягать на его дела.

«Коломойский рассчитывал, что он маленького управляемого клоуна из телевизора, которого он вырастил, сделает президентом, будет им также управлять, так же им кукловодить. А Зеленский будет как маринетка дергаться выполнять его поручения, которые “великий олигарх Коломойский, организатор нацбатов ”, человек, который вкладывал миллионы, чтобы новая власть, его власть на Украине восторжествовала, чтобы он управлял всем. Мечтал, мечтал, а теперь ничего не получилось. Управление у него перехватили, дергание за ниточки происходит с другой стороны», - отметил политолог Дмитрий Солонников.

Мечты начали таять еще в 2019 году, когда государственным стал «Приватбанк» Коломойского. Компенсацию он за это тоже не получил и вряд ли получит. Сам президент Украины Владимир Зеленский объяснил нынешнее решение сообщением в своем Telegram-канале.

«Такие шаги, необходимые для нашего государства в условиях войны, и осуществляются согласно действующих законов и помогут обеспечивать насущные потребности нашего сектора обороны», - написал Зеленский.

О том, что активы Коломойского, скорее всего, отойдут государству, стало понятно еще в сентябре. Тогда в дом олигарха на одном из самых популярных и элитных горнолыжных курортов Украины нагрянули сотрудники антикоррупционного комитета. Коломойский на тот момент проходил подозреваемым по делу о незаконном владении имуществом и средствами компании «Укрнафта», которая как раз и попала в «черный» список. Речь шла о хищении 13 миллиардов гривен.

«Сейчас идет просто передел собственности, окончательный. По сути, на Украине нет государства, правового государства. И стоит вопрос, кто сколько украдет перед ее развалом», - выразил свое мнение политолог Евгений Михайлов.

Не исключено, что в ближайшее время медийного олигарха возможно таки лишат украинского гражданства, а ему самому придется скрываться от местного «правосудия». на прошлой неделе СБУ задержала руководителя завода «Моторсич» Вячеслава Богуслава. Он обвинен в госизмене, все его имущество арестовано.