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Суд Екатеринбурга арестовал обвиняемую в убийстве троих детей женщину

Сергей Лебедев
15:06 28.12.2022
Женщина частично признала свою вину.
Суд Екатеринбурга арестовал обвиняемую в убийстве троих детей женщину
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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В Екатеринбурге суд арестовал женщину, которую обвиняют в убийстве троих собственных детей. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 26 февраля. Сама же женщина уже частично признала свою вину. Об этом сообщил адвокат Олег Грязютин.

«Вину признает частично. Говорит, что была в состоянии наркотического опьянения, постоянно меняет показания», - передает ТАСС слова адвоката.

Напомним, на днях в Екатеринбурге, по версии следствия, 37-летняя женщина убила пятимесячную дочь и сыновей 10 и 15 лет. Она посчитала, что в детей вселились «бесы».

О жестоком убийстве в полицию сообщила сама женщина. На нее заведено уголовное дело.

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