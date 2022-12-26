СК России показал кадры с места убийства матерью трех детей в Екатеринбурге

Следователи и криминалисты осматривают квартиру, в которой произошла трагедия.

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В Екатеринбурге следователи завели уголовное дело по факту убийства трех несовершеннолетних детей в собственном доме. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе СК России.

«Проводится осмотр места происшествия, фиксируются следы совершенного преступления, по которым будут назначены необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении семьи. В ходе следствия также выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии», - говорится в заявлении ведомства.

По предварительным данным, 37-летняя женщина убила пятимесячную дочь и сыновей 10 и 15 лет. Она посчитала, что в детей вселились «бесы». Местные СМИ пишут, что о жестоком убийстве в полицию сообщила сама женщина. При этом соседи якобы накануне слышали доносившиеся из квартиры странные крики.

Напомним, в начале декабря на северо-востоке Московской области в частном доме нашли труп шестилетнего мальчика. Трагедия произошла в Богородском городском округе.

По подозрению в убийстве задержана 14-летняя сестра малыша. На нее заведено уголовное дело.