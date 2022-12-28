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МО РФ: уничтожены две гаубицы М777 и одна FH-70 производства ФРГ, обстреливавшие Донецк

14:27 28.12.2022
Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вражеские артсистемы были уничтожены в районе Красногоровки на территории ДНР.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России рассказали об уничтожении украинских гаубиц, обстреливавших Донецк. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк», - заметил Конашенков. 

А в районе Северска были ликвидированы три неприятельские боевые машины РСЗО «Град». Еще три гаубицы противника «Мста-Б» удалось уничтожить в районе Петропавловки (Харьковская область), Берестового (ДНР), а также Чернобаевки (Херсонская область). Кроме этого, в районе населенных пунктов Георгиевка и Марьинка на территории ДНР были уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30. 

Игорь Конашенков подвел суточный итог работы ракетных войск и артиллерии в зоне спецоперации. Было поражено пять пунктов управления украинских боевиков. Это произошло в районах населенных пунктов Двуречная (Харьковская область), Ямполовка, Кирово, Артемово, Новоселка (ДНР). Также огневому поражению подверглось 72 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска в 97 районах. 

Еще в районе Гуляйполя в Запорожской области был уничтожен вражеский склад с вооружением и военной техникой. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные потери украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 352 самолетов, 192 вертолетов, 2 734 беспилотников, 399 ЗРК, 7 282 танков и других боевых бронированных машин, 950 боевых машин РСЗО, 3 737 орудий и минометов, а также 7 792 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков рассказал об огневом поражении иностранных наемников под Угледаром.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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