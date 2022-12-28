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В МО РФ рассказали об огневом поражении иностранных наемников под Угледаром

14:25 28.12.2022
Уничтожено более 70 украинских боевиков и наемников, пять боевых бронированных машин и два пикапа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России сообщили о поражении подразделений 72-й мехбригады вооруженных формирований Украины (ВФУ), а также иностранных наемников под Угледаром. Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, комментируя ситуацию на Южно-Донецком направлении.

Конашенков также озвучил потери украинской стороны в живой силе и военной технике. По его словам, уничтожено более 70 украинских боевиков и наемников, пять боевых бронированных машин и два пикапа. Представитель Минобороны также отчитался об уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в направлении Владимировки. Конашенков сообщил и о ситуации на Донецком направлении. Там суточные потери ВФУ в личном составе превысили 80 человек.

На Купянском направлении в результате огневого поражения неприятельских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка уничтожено более 30 украинских боевиков. На Краснолиманском направлении потери противника в живой силе превысили 170 человек.

В новой сводке о проведении специальной военной операции говорится и об уничтожении двух гаубиц М777 и одной FH-70, обстреливавших Донецк.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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