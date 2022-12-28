Путин подписал закон о нюансах налогообложения в новых регионах России

С 1 февраля 2025 года все организации и предприниматели на новых территориях будут обязаны применять контрольно-кассовую технику для расчетов. Российское правительство сможет, если надо, отложить этот срок, но максимум на три года.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях налогообложения в новых регионах России - ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях.

Согласно закону, в 2023 году правительство России сможет издавать нормативные правовые акты, которые предусматривают особенности применения налогового законодательства на территории новых регионов.

Это касается, например, порядка перехода на специальные налоговые режимы, постановки на налоговый учет, порядка учета расходов бизнеса, установления основание и условий неприменения ответственности за нарушение способа предоставления налоговой декларации.

Согласно закону, сами новые регионы смогут в 2023 и 2024 годах снижать ставки налога вплоть до нуля процентов как для всех налогоплательщиков, так и для отдельных категорий.

Но с 1 февраля 2025 года все организации и предприниматели в новых регионах будут обязаны применять контрольно-кассовую технику для расчетов. Российское правительство сможет, если надо, отложить этот срок, но максимум на три года.

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