ФТС: объем параллельного импорта в РФ превысил $20 миллиардов

С мая в Россию в рамках параллельного импорта было ввезено 2,4 миллиона тонн товаров.

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С момента введения в России режима параллельного импорта его объем к настоящему времени составил 20 миллиардов долларов, в страну было ввезено 2,4 миллиона тонн товаров. Об этом заявил руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин.

«Решение было принято в начале мая, за это время ввезено товаров 2,4 миллиона тонн на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Это прежде всего автомобили, станки, оборудование, технологические линии. Но есть и товары легкой промышленности... Считаю, что это тоже оказывает влияние на стабилизацию цен на рынке», - заявил глава службы в эфире телеканала «Россия 24».

Булавин добавил, что ФТС не видит влияния параллельного импорта на увеличение объема контрафакта.

Ранее в Федеральной таможенной службе РФ констатировали положительную динамику параллельного импорта. Отмечено, что после его легализации в Россию было завезено 1,6 миллиона тонн разных товаров на 12,6 миллиарда долларов.