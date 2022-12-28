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«Толком не объяснили, где противник»: боевик рассказал о беспорядке в его подразделении

12:09 28.12.2022
Украинское командование приказало подразделению, где числился Владимир Олежко, занять позиции в лесопосадке. Но мотивация воевать была настолько низкая, что боевики просто сидели на месте сутки, не пытаясь даже рыть себе окопы. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Взятый в плен украинский боевик Владимир Олежко рассказал о беспорядке, царившем в его подразделении. Видео беседы публикует Минобороны России.

Украинское командование приказало подразделению, где числился Олежко, занять позиции в лесопосадке. Но мотивация сражаться была настолько низкая, что боевики просто сидели на месте сутки, не пытаясь даже рыть себе окопы. 

«Нас вывезли на позиции, толком не объяснили, где противник. Ни окопов, ничего. Сидели там сутки, замерзшие. Начался стрелковый бой. Половина подразделения полегла. Мы приняли решение сдаться. Потому что бой был бессмысленный», - признался Олежко. 

Затем, по словам пленного, был убит командир. Оставшись вчетвером, украинские боевики сдались российским бойцам, занимавшим их позиции. 

Владимир Олежко подчеркнул, что не может сказать, что бравшие его в плен солдаты вели себя неприлично. Ему сразу же заявили, что он будет жить, если не станет дергаться и будет слушаться приказов. 

Кроме этого, пленный отметил, что он тут же получил российский сухпаек и сигареты. Также он заявил о полном отсутствии желания воевать. 

Ранее публиковались кадры боевой работы российских ударных вертолетов в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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