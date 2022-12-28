Кириенко проверил безопасность Запорожской АЭС и условия работы сотрудников

Об этом в своем Тelegram-канале сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетил ЗАЭС в ходе рабочей поездки в Запорожскую область. Об этом в своем Тelegram-канале сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Наибольшее внимание было обращено на вопросы обеспечения безопасности станции, а также на меры, которые приняты для повышения надежности и работоспособности АЭС», - написал Рогов.

Кроме этого, Кириенко вместе с директором Запорожской АЭС Юрием Черничуком проверил условия для работников предприятия.

Владимир Рогов напомнил, что сейчас все они перешли в госкорпорацию «Росатом» и заключили новые трудовые договоры.

Ранее Минобороны России показало кадры восстановления автомагистрали в Запорожской области. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, Украина не занималась этим более 30 лет.

