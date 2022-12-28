Минобороны России показало кадры восстановления автомагистрали в Запорожской области
Минобороны России показало кадры восстановления участка автомагистрали Симферополь - Мариуполь - Ростов-на-Дону в Запорожской области.
«Четырехполосная автомагистраль с пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки позволит снять нагрузку с Крымского моста. Строительство основной части трассы начнется в январе 2023 года», - говорится в сообщении.
Сейчас специалисты из России занимаются восстановлением дорожного полотна в районе Мелитополя, Бердянска, а также на трассе в направлении Херсонской области.
В российском оборонном ведомстве отметили, что Украина, когда имела регион в своем составе, не занималась серьезным ремонтом или расширением этих дорог более 30 лет.
Отмечается, что подрядчики ведут работы круглосуточно. Задействованы все силы и средства. В данный момент, как отметил представитель ГК «Автодор», задача в том, чтобы привести дороги под те нормы и нагрузки, что имеются на данный момент.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов