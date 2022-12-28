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«Охота и собирательство»: экономист о перспективах ценовых потолков на нефть

Ян Брацкий
12:10 28.12.2022
Накануне президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки нефти при использовании ценовых потолков в контрактах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Daniel Radicevic, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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Активно продвигающие идею введения ценовых потолков на российские энергоресурсы страны должны привыкать заниматься охотой и собирательством. Об этом в беседе со «Звездой» заявил проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин.

«Любые потолки приводят к некоторому дефициту товара на рынке и росту цен. Это то же самое, что решать экономические проблемы военными методами. Те, кто это инициирует, сталкиваются с дефицитом и ростом цен. Я думаю, что некоторое снижение добычи будет компенсировано подорожанием и мы финансово вряд ли потеряем. Ну а те, кто это инициирует, должны привыкать в перспективе заниматься охотой и собирательством», - сказал экономист.

Напомним, страны коллективного Запада договорились о введении предельных закупочных цен на российскую нефть в $60 за баррель. Официальная Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях подобного шага, и накануне президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки топлива в эти страны. Документ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года.

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