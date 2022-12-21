В Роспотребнадзоре раскрыли, из-за чего грипп стал опаснее COVID-19 в этом году

Иммунная память к вирусу обновлялась, когда люди сталкивались с близкородственными вариантами инфекции, объясняет специалист.

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Заместитель директора Центрального научно-исследовательского Института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе со «Звездой» объяснила, почему в нынешнем году грипп оказался опаснее коронавирусной инфекции.

«Этот год несколько необычный. Давайте вспомним, что вирус гриппа в прошлом 2021 году практически не регистрировался как на территории России, так и на территории других стран, а в 2020 году он практически начал свое шествие по северному полушарию, но здесь появление ковида в общем-то очень благотворно оказались на ситуации с гриппом, точнее, он исчез более чем на два года», - говорит специалист.

Свиной грипп с 2009 года мутировал в пределах своего штамма, говорит Пшеничная. Иммунная память к вирусу обновлялась, когда люди сталкивались с близкородственными вариантами инфекции. Так как не было циркуляции вируса гриппа в последние годы, утверждает эксперт, лимфоциты, защищающие организм человека, ослабли.

«Конечно, прививаться нужно было раньше. Тем не менее, в особенности тем, кто имеет факторы риска по тяжелому течению, это, например, люди с сахарным диабетом, другими нарушениями обмена веществ, в частности, патологическим ожирением, а также с другими сопустствующими заболеваниями, конечно, вакцинироваться нужно», - говорит Пшеничная.

Вместе с тем представитель Роспотребнадзора порекомендовала соблюдать все необходимые меры предосторожности и по возможности вакцинироваться.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нагрузка на поликлиники из-за ОРВИ и гриппа превысила нагрузку ковидного периода.