ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Украиной диверсантов
В состав группы входили четыре человека, среди которых было два сапера.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ России
ФСБ России обнародовала имена членов украинской диверсионно-разведывательной группы, ликвидированной на границе с Брянской областью. Среди уничтоженных боевиков оказался командир ДРГ Юрий Горовец с позывным Святоша.
Также силовики ликвидировали саперов Максима Михайлова и Тараса Карпюка. В группу входил и Богдан Лягов под позывным Апполон. Он был самым молодым членом ДРГ - 2003 года рождения.
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