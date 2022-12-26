ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Украиной диверсантов

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Ранее «Звезда» уже рассказывала об уничтожении украинской диверсионно-разведывательной группы. У боевиков обнаружили немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, а также боеприпасы к ним.

Кроме того, диверсанты имели при себе приборы связи и навигации. Найдены и четыре СВУ.