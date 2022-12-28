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Сотрудники ФСБ предотвратили контрабанду соколов-кречетов на Ближний Восток

Ян Брацкий
10:51 28.12.2022
Диких птиц осмотрели специалисты-орнитологи, после чего выпустили их в естественную среду обитания.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ предотвратили контрабанду соколов-кречетов в одну из ближневосточных стран. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Краснокнижных птиц изъяли у задержанных жителей Камчатского края, Москвы и одного иностранца, которых следствие считает причастными к организации незаконной деятельности.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Контрабанда... особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов". Иностранцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Незаконно добытые соколы-кречеты осмотрены специалистами-орнитологами и выпущены в естественную среду обитания.

Накануне стало известно, что смоленские таможенники вместе с сотрудниками ФСБ пресекли незаконный вывоз в Белоруссию более тонны бивней мамонтов. Грузовик с контрабандой остановили в Руднянском районе Смоленской области. Бивни были спрятаны среди офисного оборудования.

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