Таможенники пресекли незаконный вывоз более тонны бивней мамонтов в Белоруссию

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Смоленские таможенники вместе с сотрудниками ФСБ пресекли незаконный вывоз без лицензии в Белоруссию более тонны бивней мамонтов, признанных культурной ценностью. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

«Грузовик со сборным грузом был остановлен таможенниками в Руднянском районе Смоленской области. Три деревянных ящика с бивнями мамонтов находились среди офисного оборудования, запчастей, электроприборов, картона и упаковок для фастфуда. Всего обнаружено 97 резцов древних животных размером от полуметра до метра», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что стоимость контрабандного груза оценивается в 16 миллионов рублей. В отношении предпринимателя, пытавшегося вывести бивни, заведено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до семи лет со штрафом до миллиона рублей.

Напомним, в октябре приволжские таможенники задержали подозреваемого в отправке военных товаров в США и Европу. Житель Нижегородской области в течение двух лет отправил за границу более тысячи посылок с запрещенными товарами.