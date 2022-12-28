МО Белоруссии: в Минске проводятся тренировки по переводу с мирного на военное время

© Фото: Минобороны Белоруссии

В Минске проходят тренировки по переводу с мирного на военное время, сообщает 28 декабря пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

Мероприятия проводятся в рамках внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности. Их основная цель - проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности, уточнили в белорусском оборонном ведомстве.

Ранее корреспондент Елена Сивонен в сюжете «Звезды» рассказала, как на полигоне в Белоруссии военнослужащие Союзного государства отрабатывают боевое слаживание. Российские и белорусские военнослужащие совершенствуют навыки, важные и нужные при выполнении боевых задач.