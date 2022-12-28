В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МО Белоруссии: в Минске проводятся тренировки по переводу с мирного на военное время

Андрей Аркадьев
10:49 28.12.2022
Мероприятия проводятся в рамках внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности.
МО Белоруссии: в Минске проводятся тренировки по переводу с мирного на военное время
© Фото: Минобороны Белоруссии
Читайте нас на:

В Минске проходят тренировки по переводу с мирного на военное время, сообщает 28 декабря пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

Мероприятия проводятся в рамках внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности. Их основная цель - проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности, уточнили в белорусском оборонном ведомстве.

Ранее корреспондент Елена Сивонен в сюжете «Звезды» рассказала, как на полигоне в Белоруссии военнослужащие Союзного государства отрабатывают боевое слаживание. Российские и белорусские военнослужащие совершенствуют навыки, важные и нужные при выполнении боевых задач.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.