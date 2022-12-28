Разящие удары: кадры боевого применения гаубиц Д-20 в зоне спецоперации

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Артиллерийские расчеты 152-мм пушек с закрытых огневых позиций уничтожили отдельные цели украинских националистов. Кадры боевого применения гаубиц Д-20 Центрального военного округа опубликовало Министерство обороны РФ.

От получения цели до проведения выстрела военнослужащие тратят не более двух минут. Затем идет корректировка огня с помощью беспилотной авиации.

«На нас лежит задача прикрытия всех, кто находится впереди. Мы являемся поддержкой и защитой пехоты при отходе. Также проводим артналеты перед наступлением, что очень важно», - рассказал командир орудия с позывным «Сокол».

Артиллерийские расчеты укомплектованы не только военнослужащими по контракту, но и добровольцами, которые успешно выполняют боевые задачи. После поражения целей расчеты артиллерии ЦВО меняют огневые позиции.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов.