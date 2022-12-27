В ЛНР заявили, что Киев готов бросить в бой под Кременной подготовленных за границей боевиков

Как отметил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко, предыдущие попытки радикалов атаковать в направлении Кременной обернулись большими потерями и сейчас они заняты перегруппировкой сил.

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Киев перебрасывает в район Кременной в Луганской Народной Республике подготовленных за границей штурмовиков и иностранных наемников. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В район населенного пункта Кременная отмечена переброска штурмовых групп, состоящих из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наемников», - приводит ТАСС заявление офицера НМ ЛНР.

По его словам, предыдущие попытки боевиков прорвать оборонительные позиции ВС РФ в районе Кременной обернулись для радикалов большими потерями. Сейчас сторонники киевского режима вернулись на исходные рубежи и занимаются перегруппировкой.

Накануне Андрей Марочко рассказал, как украинские боевики из 14-й мехбригады на Купянском направлении массово отказываются выполнять приказы командования. С его слов, саботаж среди украинских националистов связан с небоеготовностью подразделений из-за неполного личного состава, неукомплектованности оружием и техникой.