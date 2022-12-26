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В НМ ЛНР рассказали о саботаже приказов среди украинских боевиков на Купянском направлении

Анна Назайкина
10:34 26.12.2022
Как утверждается, саботаж среди украинских националистов связан с небоеготовностью подразделений.
В НМ ЛНР рассказали о саботаже приказов среди украинских боевиков на Купянском направлении
© Фото: Ashley Chan, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Украинские боевики из 14-й мехбригады на Купянском направлении массово отказываются выполнять приказы командования, передает РИА Новости, ссылаясь на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

«На Купянском направлении в 14-й механизированной бригаде вооруженных формирований Украины личный состав начал массово саботировать приказы вышестоящего командования», - сказал Марочко, ссылаясь на информацию, полученную от разведки.

По данным офицера Народной милиции Луганской Народной Республики, саботаж среди украинских националистов связан с небоеготовностью подразделений из-за неполного личного состава, неукомплектованности оружием и техникой.

Ранее Марочко рассказывал, что часть украинских боевиков бегут с позиций у Соледара и сдаются органам военного правопорядка.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите народных республик Донбасса. Ее цели - освободить Луганскую и Донецкую народные республики, население которых подверглось геноциду со стороны действующего киевского режима, демилитаризовать и денацифировать Украину.

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