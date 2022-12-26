В стране и мире В НМ ЛНР рассказали о саботаже приказов среди украинских боевиков на Купянском направлении Анна Назайкина Как утверждается, саботаж среди украинских националистов связан с небоеготовностью подразделений. © Фото: Ashley Chan, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Украинские боевики из 14-й мехбригады на Купянском направлении массово отказываются выполнять приказы командования, передает РИА Новости, ссылаясь на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко. «На Купянском направлении в 14-й механизированной бригаде вооруженных формирований Украины личный состав начал массово саботировать приказы вышестоящего командования», - сказал Марочко, ссылаясь на информацию, полученную от разведки. По данным офицера Народной милиции Луганской Народной Республики, саботаж среди украинских националистов связан с небоеготовностью подразделений из-за неполного личного состава, неукомплектованности оружием и техникой. Ранее Марочко рассказывал, что часть украинских боевиков бегут с позиций у Соледара и сдаются органам военного правопорядка. Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите народных республик Донбасса. Ее цели - освободить Луганскую и Донецкую народные республики, население которых подверглось геноциду со стороны действующего киевского режима, демилитаризовать и денацифировать Украину. Экспертное мнение и аналитика