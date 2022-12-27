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Лавров оценил заявления об «обезглавливающем ударе» по Кремлю

Ян Брацкий
08:48 27.12.2022
Министр иностранных дел посоветовал авторам подобных заявлений хорошо подумать о возможных последствиях этих планов.
Лавров оценил заявления об «обезглавливающем ударе» по Кремлю
© Фото: MFA Russia, Twitter.com, GlobalLookPress
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Звучащие из Пентагона заявления о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю, по сути, являются угрозой физического устранения президента Владимира Путина. Так предложения «неназванных официальных лиц» в США прокомментировал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов», - приводит ТАСС слова Лаврова.

Не оставил министр без внимания и продолжающуюся конфронтационную риторику Запада в ядерной сфере.

«Не говорю уже о зашкаливающих провокациях киевского режима. Владимир Зеленский договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России. Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали», - добавил Лавров.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге заявил, что угрозы в области безопасности в евразийском регионе возрастают. Кроме того, российский лидер отметил, что между участниками содружества также появляются разногласия, однако в СНГ их готовы разрешать.

Путин подчеркнул, что неформальный саммит СНГ в дружеском кругу свидетельствует о намерении стран и дальше развивать сотрудничество. Также президент РФ заявил, что углубление взаимодействия в рамках содружества отвечает коренным интересам странам - участницам Содружества.

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