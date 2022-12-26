Путин на неформальном саммите СНГ заявил, что угрозы и вызовы растут
© Фото: ТРК «Звезда»
Президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге заявил, что угрозы и вызовы растут.
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Путин на неформальном саммите СНГ заявил, что угрозы и вызовы растут
© Фото: ТРК «Звезда»
Президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге заявил, что угрозы и вызовы растут.
Экспертное мнение и аналитика
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