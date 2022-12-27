Совладельцу ТРЦ «Зимняя вишня» увеличили штраф с 21 до 70 млн рублей

Обвинение доказало, что Вячеслав Вишневский дал взятку, чтобы реконструировать ТРЦ с нарушением проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

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Апелляционный суд увеличил штраф бывшему совладельцу торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеславу Вишневскому с 21 до 70 миллионов рублей.

«Назначить Вишневскому дополнительное наказание <…> в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки, <…> то есть в размере 70 млн рублей. В остальной части приговор оставить без изменения», - цитирует ТАСС слова судьи.

В начале октября стало известно, что совладельца сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского приговорили к восьми годам лишения свободы. Такое решение принял Центральный районный суд Кемерово. Следствию удалось доказать, что Вишневский дал взятку главе Госстройнадзора региона Танзиле Комковой при реконструкции ТРЦ. По данным следствия, в 2013-2014 годах осужденный через посредника дал взятку в семь миллионов рублей, чтобы реконструировать торговый центр с нарушением проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

Сильнейший пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые площадки. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из них - дети.