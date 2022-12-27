Школа, госпиталь, храм: как прошла поездка Ксении Шойгу в Донбасс

В преддверии Нового года проконтролировать и лично передать подарки детям и военным в ЛНР приехали основатель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу и музыкант Александр Степанов, известный под псевдонимом ST.

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Звезды отечественной эстрады прибыли в зону проведения спецоперации к детям. На освобожденных территориях ДНР, ЛНР и Запорожской области профессиональные артисты выступают перед школьниками и подопечными реабилитационных центров. Как проходит доставка подарков детям, проверила организатор благотворительной акции - руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу. Она также навестила раненых военнослужащих.

«Лига героев» - организация, которая вот уже почти 10 лет занимается проведением массовых спортивных мероприятий, в числе которых «Гонка Героев». С вхождением в состав России новых территорий команда подключилась к поставкам туда продуктов, медикаментов и вещей первой необходимости. В преддверии Нового года проконтролировать и лично передать подарки детям в ЛНР приехали основатель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу и музыкант Александр Степанов, известный под псевдонимом ST.

Эти дети были эвакуированы в Петровскую школу-интернат из города Стаханов, куда приехал один из первых гуманитарных конвоев. В Стаханове до сих пор не прекращаются обстрелы. Да и здесь каждый знает, где находится убежище - об этом напоминают специальные указатели на стенах. Вместе со сладкими подарками школьникам в Петровское привезли и столь нужные в быту вещи.

«Потребность была очень острая, так как школа-интернат. Дети круглосуточно. Создаем комфортные условия. Нам это все жизненно необходимо для качественного проживания здесь детей», - сказала заместитель директора по учебной работе Петровской коррекционной школы-интерната Елена Тынянко.

Вторая точка в маршруте организаторов благотворительного забега - Луганский учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей. Его открыли 5 лет назад, а в мае здесь состоится первый выпуск. Кроме гостинцев, к празднику центру передали специальные устройства для печати шрифтом Брайля. Мячи, которые при ударе о них издают особый звук - так что их могут поймать на слух, и развивающие конструкторы.

Благотворительная акция под названием «Соверши поступок» - совместный проект «Лиги героев» и автономной некоммерческой организации «Остров фортов», которая занимается благоустройством Кронштадта. Кроме этого, в недавно вошедших в состав России территориях у «Лиги героев» запланировано проведение десятков новогодних представлений. В общей сложности их смогут посетить шесть тысяч детей.

Особые слова благодарности - для военнослужащих, которые сейчас проходят лечение в одном из госпиталей Луганска. Некоторые пациенты, рассказывает Ксения Шойгу, вручая цветы уже врачам в ординаторской, не хотят даже уезжать отсюда - из-за отношения к раненым медицинского персонала.

Помимо этого, в Стаханове руководитель проекта «Лига героев» побывала в Свято-Николаевском храме. Совсем недавно он отметил 120-летие. В сопровождении настоятеля храма Ксения Шойгу зашла внутрь и осмотрела сохранившиеся здесь святыни.

А на иконостасе одно из центральных мест занимают изображения святых - Матрены Московской и Ксении Петербурской. Ксения Шойгу поставила им свечи, пообщалась с находившимися в храме прихожанами и оставила запись в книге почетных гостей.

Ранее в музейно-историческом парке «Остров фортов» стартовал ежегодный культурный проект под открытым небом «Морская зимняя сказка». Так, для кронштадтцев и гостей города открылось красочное новогоднее пространство, где традиционно объединились темы моря, флота и новогоднего волшебства.