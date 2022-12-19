Файер-шоу на горке: в «Острове фортов» стартовал проект «Морская зимняя сказка»

© Видео: Остров фортов © Фото: Остров фортов

В музейно-историческом парке «Остров фортов» стартовал ежегодный культурный проект под открытым небом «Морская зимняя сказка». Так, для кронштадтцев и гостей города открылось красочное новогоднее пространство, где традиционно объединились темы моря, флота и новогоднего волшебства.

Открытие проекта сопровождалось интерактивным представлением, развернувшимся на всепогодной тюбинговой горке - главной «точке притяжения» «Морской зимней сказки» этого года. На горке прошел новогодний перфоманс с файер-шоу от артистов театра-цирка «Монгольфьери». Кроме того, Дед Мороз и Снегурочка открыли сезон катаний на тюбингах. Горка еще тестируется, но уже на следующей неделе начнет работать в штатном режиме.

«"Морская зимняя сказка" будет всю зиму дарить своим гостям праздник, яркие впечатления и незабываемые эмоции. Это площадка для здорового зимнего отдыха всей семьей, где каждый найдет для себя занятие по душе. Новинками этого стали всепогодная тюбинговая горка, а также "рождественские" ярмарочные домики. Однако это отнюдь не все, чем парк "Остров фортов" удивит посетителей в этом зимнем сезоне. Впереди еще ожидают приятные сюрпризы», - говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Гости мероприятия имели возможность приобрести в ярмарочных домиках елочные украшения и сувениров от отечественных дизайнеров, а также вязаные шапок, шарфы и тематические шерстяные свитера. Вместе с тем на «Морской зимней сказке» до 31 декабря будет открыт елочный базар.

Ранее «Звезда» показала, как подлодка «Ленинский комсомол» заняла свое место в Музее морской славы.