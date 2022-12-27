Армия Армия спецоперация ТЕГИ

В тесном взаимодействии с разведкой: кадры боевой работы РСЗО «Град» в зоне спецоперации

07:40 27.12.2022
Российские военнослужащие используют 122-мм осколочно-фугасные и термобарические реактивные снаряды, которые поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил и артиллерийские батареи украинских националистов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Вражеские цели эффективно подавляются огнем РСЗО. Российские военнослужащие используют 122-мм осколочно-фугасные и термобарические реактивные снаряды, которые поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил и артиллерийские батареи украинских националистов. Среди уничтоженных реактивщиками целей есть в том числе и буксируемые гаубицы М777 американского производства.

Артиллеристы работают в тесном взаимодействии с разведывательными подразделениями, которые используют для разведки целей и корректировки огня беспилотные летательные аппараты. После каждой стрельбы машины оперативно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар по позициям боевиков.

«Работаем интенсивно очень, в день бывает до 15-20 целей. Разведчики наши засекают их по вспышкам, мы уже по ним отрабатываем. Стараемся чаще менять позиции и побыстрее работать - все на скорость. Чем быстрее уйдешь, тем выше вероятность обезопасить себя», - сказал командир батареи реактивной системы залпового огня «Град».

Ранее Минобороны России показало видео с боевой работой расчетов буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации, которые ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по артиллерии украинских боевиков, удаленным от линии соприкосновения. Бьют и по складам боеприпасов врага, опорным пунктам и дотам. В МО РФ уточнили, что для разрушения укрытий из железобетона в ход идут 152-мм фугасные боеприпасы.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:55 В стране и мире
Видео
Школа, госпиталь, храм: как прошла поездка Ксении Шойгу в Донбасс
03:15 В стране и мире
Гидрометцентр предупредил москвичей об опасной погоде в последнюю неделю года
06:40 В стране и мире
Видео
Восемь лет риска: кадры работы спасателей и пожарных под обстрелами боевиков в Донбассе
20:18 В стране и мире
Видео
«Звезда» покажет новогодний концерт из Донбасса
17:17 В стране и мире
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Популярное
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Видео
Лукашенко предрек самый удачный и счастливый год
Видео
СК России показал кадры с места убийства матерью трех детей в Екатеринбурге
В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
Financial Times отметила успешные действия генерала Суровикина в зоне спецоперации
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.