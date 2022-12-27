В тесном взаимодействии с разведкой: кадры боевой работы РСЗО «Град» в зоне спецоперации

Российские военнослужащие используют 122-мм осколочно-фугасные и термобарические реактивные снаряды, которые поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил и артиллерийские батареи украинских националистов.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Вражеские цели эффективно подавляются огнем РСЗО. Российские военнослужащие используют 122-мм осколочно-фугасные и термобарические реактивные снаряды, которые поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил и артиллерийские батареи украинских националистов. Среди уничтоженных реактивщиками целей есть в том числе и буксируемые гаубицы М777 американского производства.

Артиллеристы работают в тесном взаимодействии с разведывательными подразделениями, которые используют для разведки целей и корректировки огня беспилотные летательные аппараты. После каждой стрельбы машины оперативно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар по позициям боевиков.

«Работаем интенсивно очень, в день бывает до 15-20 целей. Разведчики наши засекают их по вспышкам, мы уже по ним отрабатываем. Стараемся чаще менять позиции и побыстрее работать - все на скорость. Чем быстрее уйдешь, тем выше вероятность обезопасить себя», - сказал командир батареи реактивной системы залпового огня «Град».

Ранее Минобороны России показало видео с боевой работой расчетов буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации, которые ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по артиллерии украинских боевиков, удаленным от линии соприкосновения. Бьют и по складам боеприпасов врага, опорным пунктам и дотам. В МО РФ уточнили, что для разрушения укрытий из железобетона в ход идут 152-мм фугасные боеприпасы.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.