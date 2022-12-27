Два злейших противника: пожарный о том, как тушил пожар под обстрелами боевиков в Луганске

Луганским пожарным приходилось бороться с огнем, находясь под обстрелами украинских националистов, долгие 8 лет. Спасать других и спасаться самим.

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Пожарная машина едет по мирному Луганску на рядовой вызов. Обстрелов сейчас практически нет. Российская армия далеко отогнала врага от города. Но так было не всегда. Об этом хорошо знает один из самых опытных пожарных Донбасса Евгений Еременко.

«Было прямое попадание мин в актовый зал, огонь распространялся на другие этажи, что вверх, что в бок. Я в тот момент находился на крыше здания, мы вместе с командиром отсекали эту часть здания», - рассказал начальник караула пожарной части № 1 г. Луганска Евгений Еременко.

В 2014 году Евгений Еременко вместе с товарищами спасал от огня школу № 7. Украинские националисты ударили по ней из РСЗО «Град», в результате чего погибли более десяти человек. Здание до сих пор не восстановили.

«Были ранения от осколков, кого-то взрывной волной поднимало, меня лично поднимало от земли, когда рядом с цирком тушили частный сектор. Прилетела мина рядом с нами, тогда КамАЗы нас позакрывали - посечены были машины пожарные», - вспоминает начальник караула пожарной части № 1 г. Луганска Евгений Еременко.

Луганским пожарным приходилось бороться с огнем под обстрелами долгие 8 лет. Спасать других и спасаться самим. За свою историю Луганск видел много войн и разрушений, и каждый раз на страже безопасности мирного населения стояли пожарные, спасатели. Рядом с экспонатами времен Великой Отечественной войны - боеприпасы, которыми украинские боевики обстреливали город уже в наши дни. Можно увидеть части ракет от «Града», «Урагана», авиационную ракету, есть даже агитационные снаряды, с помощью которых над городом разбрасывались специальные листовки.

В марте этого года украинские националисты ударили «Точкой-У» по нефтебазе в Ровеньках. Огромные резервуары в любой момент могли взорваться. Но специалисты пожарной службы в упор проводили пенные атаки и охлаждали емкости водой, периодически загораясь сами.

Особенно сильно сейчас достается городу Стаханов. Радикалы продолжают методично уничтожать мирное население. В результате ракетных ударов с начала спецоперации разрушена гостиница, стадион, жилые дома. И каждый раз ниточка надежды находится в руках спасателей, которые спешат вызволить людей из-под завалов.

Однако регулярные обстрелы не в силах остановить обычное течение жизни. В быту случаются и совсем курьезные случаи. И здесь на помощь также приходят пожарные спасатели. Однажды специалистам с помощью гидравлических инструментов пришлось вызволять мальчика, застрявшего в большом бидоне, а в другой раз - проводить операцию по спасению козы, которая провалилась в кирпичный погреб на приусадебном участке.

Пожарно-спасательными подразделениями ЛНР за все время спасены сотни человеческих жизней. При этом их работа всегда была подвигом вдвойне. Киевские власти закрыли задвижки на насосных станциях, подававших воду в пожарные гидранты. С началом спецоперации жизненно важные объекты освободили, и вода пошла. В этот Новый год впервые за долгое время пожарная безопасность Луганска будет на высшем уровне.

Ранее президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником. Также он поблагодарил сотрудников МЧС за выполняемую работу по обеспечению безопасности жителей четырех новых регионов РФ. Глава государства обратил внимание, что сотрудники ведомства занимаются «и доставкой гуманитарных грузов, и участвуют в разминировании территорий, и проводят аварийно-восстановительные работы».