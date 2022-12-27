В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин поблагодарил сотрудников МЧС за работу над безопасностью жителей новых регионов РФ

Максим Крюков
00:30 27.12.2022
Глава государства также обратил внимание, что сотрудники ведомства занимаются «и доставкой гуманитарных грузов, и участвуют в разминировании территорий, и проводят аварийно-восстановительные работы».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Читайте нас на:

Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником.

«Работа во всех его службах и подразделениях сопряжена с высокими нагрузками и часто с реальным риском. Специалисты МЧС противостоят стихии, ликвидируют последствия техногенных аварий, вступают в борьбу с пожарами, демонстрируют при этом хорошую подготовку, решительность, мужество, готовы выполнить свой долг в самых трудных, опасных условиях, быстро прийти на помощь всем, кто оказался в беде», - заявил глава государства.

Российский лидер отметил, что необходимо постоянно совершенствовать профессиональные навыки, добиваться безупречной слаженности, эффективного использования современного оборудования, цифровых технологий, в том числе в целях профилактики и предупреждения ЧС.

Кроме того, Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС за выполняемую работу по обеспечению безопасности жителей четырех новых регионов России.

«Хочу особо отметить и поблагодарить личный состав МЧС за весомый вклад в обеспечение безопасности жителей новых регионов России - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей», - сказал он.

Глава государства также обратил внимание, что сотрудники ведомства занимаются «и доставкой гуманитарных грузов, и участвуют в разминировании территорий, и проводят аварийно-восстановительные работы».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:00 В стране и мире
Видео
Подарки детям и визит в госпиталь: Ксения Шойгу посетила Донбасс
21:35 Армия
Видео
Наводка целей и стратегическая разведка: как на передовой спецоперации работают БПЛА «Орлан-30»
22:57 В стране и мире
Видео
Итоги года и планы на будущее: как прошла встреча лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге
20:18 В стране и мире
Видео
«Звезда» покажет новогодний концерт из Донбасса
17:17 В стране и мире
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Популярное
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Видео
Лукашенко предрек самый удачный и счастливый год
Видео
СК России показал кадры с места убийства матерью трех детей в Екатеринбурге
В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
Financial Times отметила успешные действия генерала Суровикина в зоне спецоперации
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.