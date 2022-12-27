Путин поблагодарил сотрудников МЧС за работу над безопасностью жителей новых регионов РФ
Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником.
«Работа во всех его службах и подразделениях сопряжена с высокими нагрузками и часто с реальным риском. Специалисты МЧС противостоят стихии, ликвидируют последствия техногенных аварий, вступают в борьбу с пожарами, демонстрируют при этом хорошую подготовку, решительность, мужество, готовы выполнить свой долг в самых трудных, опасных условиях, быстро прийти на помощь всем, кто оказался в беде», - заявил глава государства.
Российский лидер отметил, что необходимо постоянно совершенствовать профессиональные навыки, добиваться безупречной слаженности, эффективного использования современного оборудования, цифровых технологий, в том числе в целях профилактики и предупреждения ЧС.
Кроме того, Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС за выполняемую работу по обеспечению безопасности жителей четырех новых регионов России.
«Хочу особо отметить и поблагодарить личный состав МЧС за весомый вклад в обеспечение безопасности жителей новых регионов России - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей», - сказал он.
Глава государства также обратил внимание, что сотрудники ведомства занимаются «и доставкой гуманитарных грузов, и участвуют в разминировании территорий, и проводят аварийно-восстановительные работы».