В стране и мире Путин поблагодарил сотрудников МЧС за работу над безопасностью жителей новых регионов РФ Максим Крюков Глава государства также обратил внимание, что сотрудники ведомства занимаются «и доставкой гуманитарных грузов, и участвуют в разминировании территорий, и проводят аварийно-восстановительные работы». © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником. «Работа во всех его службах и подразделениях сопряжена с высокими нагрузками и часто с реальным риском. Специалисты МЧС противостоят стихии, ликвидируют последствия техногенных аварий, вступают в борьбу с пожарами, демонстрируют при этом хорошую подготовку, решительность, мужество, готовы выполнить свой долг в самых трудных, опасных условиях, быстро прийти на помощь всем, кто оказался в беде», - заявил глава государства. Российский лидер отметил, что необходимо постоянно совершенствовать профессиональные навыки, добиваться безупречной слаженности, эффективного использования современного оборудования, цифровых технологий, в том числе в целях профилактики и предупреждения ЧС. Кроме того, Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС за выполняемую работу по обеспечению безопасности жителей четырех новых регионов России. «Хочу особо отметить и поблагодарить личный состав МЧС за весомый вклад в обеспечение безопасности жителей новых регионов России - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей», - сказал он. Глава государства также обратил внимание, что сотрудники ведомства занимаются «и доставкой гуманитарных грузов, и участвуют в разминировании территорий, и проводят аварийно-восстановительные работы». Экспертное мнение и аналитика