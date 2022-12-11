На 6 градусов выше нормы: в Москву и область придет октябрьское тепло

© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

В Москве и Подмосковье в понедельник, 12 декабря, температура воздуха поднимется до 4-5 градусов тепла. Кроме того, ожидаются мокрый снег с дождем. Такая погода соответствует показателям конца октября - начала ноября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Днем в понедельник прогнозируется плюс 2-4 градуса, даже до 5 градусов. Это выше нормы на 6 градусов, то есть температура будет соответствовать концу октября - началу ноября по климату», - передает его слова ТАСС.

Метеоролог добавил, что во вторник стоит ожидать снижения температуры в столичном регионе - днем и ночью столбики термометров от -2 до +2 градусов. По его словам, в эти два дня прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в Москве 51 рейс задержали на фоне снегопада. Кроме того, шесть рейсов были отменены. Как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание», по данным на 8:28 по столичному времени, во «Внуково» задержали пять рейсов, четыре отменены, в «Домодедово» - 35 задержаны, а в «Шереметьево» - 11 задержаны и два отменены.