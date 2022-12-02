В Запорожье расчет российского «Бук-М3» сбил десятки БПЛА Bayraktar и ракет РСЗО HIMARS

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские средства противовоздушной обороны продолжают сбивать беспилотные летательные аппараты в зоне специальной операции на Запорожском направлении. Подразделения зенитно-ракетных войск несут боевую вахту вблизи линии соприкосновения.

Расчеты ведут боевую работу по низколетящим целям. Так, на счету одного из комплексов «Бук-М3» десятки сбитых БПЛА Bayraktar и ракет реактивных систем залпового огня HIMARS. Для приведения установки в полную готовность, требуется меньше минуты.

Благодаря гусеничному механизму, боевые расчеты «Бук-М3» могут оперативно менять позицию в сложных полевых условиях. Это необходимо, чтобы избежать ответного удара со стороны украинских боевиков.

«Сначала было больше целей. Сейчас на данном направлении спокойнее, поэтому не такая интенсивность работы», - рассказывает начальник расчета боевого управления.

Ранее «Звезда» показывала кадры боевого применения реактивных систем залпового огня «Град» по позициям боевиков в зоне проведения специальной операции. В ходе боев с националистами, силами только одного подразделения были уничтожены не менее четырех гаубиц М777, САУ «Краб», комплексы ПВО и РСЗО противника.