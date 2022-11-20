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Дрожь земли: кадры боевого применения РСЗО «Град» по позициям боевиков в зоне СВО

07:01 20.11.2022
В ходе боев с националистами, силами только одного подразделения были уничтожены не менее четырех гаубиц М777, САУ «Краб», комплексы ПВО и РСЗО противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции уничтожили позиции украинских боевиков. 122-мм реактивные снаряды поражают командные пункты и районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи, скопления живой силы врага.

В ходе боев с националистами, силами только одного подразделения были уничтожены не менее четырех гаубиц М777 производства США, польская самоходная артустановка «Краб», боевая техника производства ФРГ, а также комплексы ПВО «Бук» и РСЗО противника. Выполнив залп машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и наносят новый удар.

«Работаем по скоплению живой силы и техники противника, обнаруженными средствами разведки. Вышли на позиции для выполнения огневой задачи. На данном участке и гаубицы М777 и "Крабы" и так далее. Мы приспосабливаемся, используем новые формы и методы борьбы с противником», - заверил военнослужащий артиллерийского подразделения ВДВ.

Накануне Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» Центрального военного округа в зоне спецоперации. Военные с первого дня спецоперации выполняют поражение личного состава врага, техники, укрытий, транспортных узлов и баз хранения.

В артиллерийских подразделениях служат граждане, которые призваны в ходе частичной мобилизации на должности водителей, наводчиков и командиров расчетов. Они регулярно выполняют боевые задачи наравне со штатными специалистами. Работа «Градов» и «Ураганов» отличается скоротечностью. Она обусловлена возможностью ответного огня со стороны противника, поэтому необходимо быстро менять позиции.

Материал подготовили: Ян Брацкий Николай Баранов

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