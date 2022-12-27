Британцев попросили отказаться от поездок на поездах

В сообщении также предупредили о загруженности путей, отменах и опозданиях рейсов.

© Фото: Steve Taylor, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Жителей Великобритании призвали по возможности воздержаться от поездок железнодорожным транспортом до 8 января. Это связано с недавними забастовками работников транспортной сферы, которые, по мнению компании Network Rail, будут продолжаться.

«Из-за забастовки движение поездов по железной дороге будет значительно сокращено до 8 января», - сообщается на сайте компании.

Это означает, что некоторое количество рейсов отменят. А те, которые все же продолжат ходить по маршрутам, будут перегружены. Кроме этого, согласно размещенной информации, поезда в указанные дни могут ходить с опозданием.

В конце ноября Соединенные штаты также столкнулись с забастовками железнодорожников. Тогда один из американских конгрессменов Брайан Фицпатрик оценил угрозу от стачек, заявив, что они могут привести к краху экономики страны. На фоне этих событий он также призвал конгресс вмешаться в ситуацию.