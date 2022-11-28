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Конгрессмен заявил, что забастовка железнодорожников разрушит экономику США

Семен Лавров
04:26 28.11.2022
Забастовка с участием порядка 100 тысяч железнодорожников может начаться в США 9 декабря.
Конгрессмен заявил, что забастовка железнодорожников разрушит экономику США
© Фото: Rod Lamkey - CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress
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Американский конгрессмен Брайан Фитцпатрик предрек крах экономики США, в случае если забастовка железнодорожников состоится. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News. Также конгрессмен сообщил, что власти так или иначе найдут решение этой проблемы.

«Мы не можем позволить транспортной системе, на которую приходится треть перевозок продуктов по нашей стране, уйти на забастовку», - сказал он.

По мнению Фитцпатрика, конгрессу следует самому вмешаться в переговоры между профсоюзами и грузоперевозчиками, которые до настоящего момента не смогли прийти к соглашению.

Издание сообщает, что на данный момент существует угроза отказа от продолжения работы со стороны порядка 100 тысяч железнодорожников. Если это все-таки случится, то согласно прогнозам Anderson Economic за первую неделю забастовки США лишится одного миллиарда долларов.

Ранее Конгресс США предупредил об ужесточении надзора за военной помощью Украине. При этом отмечалось, что за более ответственный подход к этому вопросы выступают как республиканцы, так и демократы.

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