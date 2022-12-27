Оккультные обряды, визит в Израиль и реклама: как неонацисты пытаются возродить «Азов»*

Свое возвращение украинские наследники Гебелльса преподносят с максимальным пафосом и на маркетинг средств не жалеют.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда», Espreso.TV, YouTube, AZOV media, YouTube, Оствиця, Youtube, ССО АЗОВ, Youtube, ЧП ХвастайсЯ НИЖНЕВАРТОВСК, VK, Ukraine VS Russia СВОДКА С ФРОНТА WAR ZNEWS, VK, Операция Z: Военкоры Русской Весны, Telegram © Фото: Espreso.TV, YouTube

Под покровом ночи несколько сотен украинских неонацистов совершают что-то вроде оккультного обряда. Традиционные факельные шествия запрещенной группировки «Азов»* приняли новые формы. В этот раз устроили «день мертвых».

Вокруг невысокого холма смыкается круг из людей, вокруг флагштоки с нацистской символикой. Неонацисты сжигают деревянный боевой корабль, ладью и веруют, что сжигают судно с душами усопших.

Так боевики заявляют официально, что их неонацистский батальон восстаёт из пепла, в который был стерт силами российской армии и народной милиции ДНР. Процесс вербовки идет уже даже не по закрытым каналам, а на центральном телевидении Украины, где показывают ролики с призывом вступать в ряды террористов.

Кроме этого, в Telegram опубликованы материалы со встречи делегации «Азова»*, которая на днях посетила Израиль. Во главе миссии был бывший офицер батальона Илья Самойленко, лишившийся руки и глаза во время обороны «Азовстали». Он приехал рассказать, как отважно украинцы защищали Мариуполь, но умолчал о том, что в стенах «Азовстали» расстреливали мирных жителей, чтобы сэкономить на еде. На святой земле боевиков принимали не только депутаты Кнессета, но и резервисты израильской армии.

«Сейчас там новое руководство. Нац-символика заменяется. Представители "Азова"* ездили в Израиль. Публикации шли в западной прессе, что теперь это - другое, это радикальная, правая, но не неонацистская организация. Идет попытка узаконить это подразделение, хотя их взгляды не поменялись», - объясняет политолог Сергей Станкевич.

Тем временем заголовок израильской газеты The Jerusalem Post называет Мариуполь Масадой. Откровенно фашистскую тактику боя на «Азовстали» сравнили с событием двухтысячилетней давности: оборону иудеев от наступления римлян. В статье также старались избегать изображений символики нацбатальона, которая напрямую связана с третьим рейхом. Автор уточняет, что цель визита боевиков состоит в том, чтобы убедить израильтян в изменении характера террористической организации «Азов»*.

«В то время как батальон "Азов"*, предшественник полка "Азов"*, был тесно связан с неонацистской и крайне правой символикой и идеологиями, полк "Азов"* сегодня настаивает на том, что он в значительной степени очистился от этих настроений», - гласит статья.

И прямо на следующий день после этого боевики публикуют видео, где добровольцы держат в руках знамена с символикой второй танковой дивизии СС.

«Это люди, идейно мотивированные на войну, и они на нее будут возвращаться чтобы не случилось. [...] У них есть своя идеология: они считают, что всех, кто против них, надо уничтожать. Это как, знаете, в германии было СС. Это были фанатики. Люди, которые в здравом уме, скажем так, не стали бы творить такие вещи», - рассказал политолог Дмитрий Родионов.

Батальон в своем идейном смысле остается таким же, каким был в самом начале, когда именовал себя «карательным». Это поняли даже в Вашингтоне. Визит неонацистов в конгресс США этой осенью оказался настолько провальным, что сенаторы законодательно закрепили за организацией «Азов»* статус «террористической и экстремистской» и приняли решение не выделять ей деньги.

А вот видео из Европы - в швейцарском банке отказывают в обслуживании украинцев, которые желают перечислить деньги на нужды террористов.

Свое возвращение украинские наследники Гебелльса преподносят с максимальным пафосом и на маркетинг средств не жалеют. Так молодые неокрепшие умы идут в ряды боевиков потому, что им сказали, что это «престижно». А вот о том, что в реальном бою можно нарваться на пулю от своего же, там не поведают.

При этом тысячи украинских террористов все еще сидят в российских тюрьмах. На днях суд в ДНР впервые применил к ним нормы российского уголовного кодекса. 19 боевикам полка «Азов»* продлили арест на два месяца.

В конце октября этого сразу несколько пленных неонацистов из батальона «Азов»*, которые удерживали мирных жителей на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, подтвердили, что боевики расстреливали гражданских и прикрывались ими как живым щитом. Один из них также признался, что командиры террористов отдавали приказы обстреливать дома мирного населения.

* «Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.