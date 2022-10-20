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Пленный украинский подполковник рассказал о приказах комбрига ВСУ стрелять по жилым домам

Максим Крюков
07:57 20.10.2022
На уточняющий вопрос, идет ли речь о герое Украины полковнике Баранюке, пленный ответил утвердительно.
Пленный украинский подполковник рассказал о приказах комбрига ВСУ стрелять по жилым домам
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Заместитель начальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины подполковник Валентин Алтухов рассказал, что командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк отдавал приказ танкистам вести огонь по домам мирных жителей.

«Это было на заводе Ильича, конец марта - начало апреля. Точную дату я вам не могу сказать. Я был на ОКП 36-й бригады. И командир бригады по радиостанции кому-то из танкистов ставил задачу о том, чтобы, ну, разбить здание, как он сказал, справа налево или слева направо, как тебе удобнее», - передают его слова РИА Новости.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о герое Украины полковнике Баранюке, пленный ответил утвердительно.

Сержант националистического полка «Азов»* Михаил Швец, который находится в заключении, подтвердил информацию об обстрелах жилых домов.

«Если мне житель сказал, что видел там людей с белыми повязками, мы туда сразу начинаем наваливать. Не разбираясь, просто наваливаем. А потом уже типа пытались штурмовать, а в итоге там никого нету», - пояснил украинский пленный.

По его словам, обстрелы велись из 120-миллиметровых минометов.

Ранее Михаил Швец заявил, что заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что боевики «Азова»* в Мариуполе решили держаться до последнего, были ложью. По его словам, с таким отношением украинских властей националисты понимали, что они просто пушечное мясо, «которое ставили на истребление».

* «Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

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