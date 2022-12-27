Доходы окупают штрафы: как в России наживаются на нелегальной продаже елок

По всей стране сейчас проходят рейды по выявлению нелегальных елочных базаров.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Monika Skolimowska Globallookpress

Накануне Нового года для пресечения незаконной рубки хвойных деревьев задействовали БПЛА. Также по всей стране сейчас проходят рейды по выявлению нелегальных елочных базаров. Но даже уголовная ответственность не пугает тех, кто хочет нажиться на празднике.

Местами стоимость лишь ветки на подставке стартует от 1000 рублей. С такими расценками нелегальные продавцы могут достаточно легко окупить выписанные им штрафы.

Как показывает практика, когда уходят инспекторы, стихийные базары снова продолжают работать. Покупателей же происхождение деревьев зачастую не сильно волнует.

«Зараженная или незараженная, незаконно спиленная... Мне главное порадовать внука», - признался один из покупателей.

Отметим, по всей стране организованы и легальные точки продаж праздничных деревьев. Так, только в Москве открылись 240 торговых точек, а в Подмосковье работает более ста площадок.