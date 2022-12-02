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Новый Год под санкциями: что происходит с ценами на праздничные елки в России

Наталья Жадько
21:44 02.12.2022
В этом году из-за санкций в дефиците зарубежные новогодние деревья, да и цены на них выросли вполовину.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пихты Фразера, Нобилис, так называемые классические датские и канадские елки - в этом году товар дефицитный, так еще и дороже на 60%. Больше половины новогодних деревьев доставляли в Россию из Евросоюза, в основном из Дании и Польши. Остальную часть - из Франции, Нидерландов и Прибалтики. Теперь же зеленых красавиц просто так оттуда не завезти. Это и есть одна из причин «колючей» цены.

«Завозиться они если и будут, то как-то через параллельный импорт или какими-то схемами. Наверно, официально их привозить крупные компании не будут. Будут привозить частные предприниматели. Ожидаем на импорт повышение цены около 70%. Если говорить о рознице, то в прошлом году двухметровое дерево стоило 9-10 тысяч рублей, в этом году будет стоить 15-17 тысяч», - рассказал директор компании-поставщика елок Владислав Пухарев.

О том, что елок не хватит или цена сильно ударит по карману беспокоиться точно не стоит. На российском рынке западные хвойные деревья занимали не больше 5%. Остальные 95 - отечественные. При этом, разрыв в цене с той же с датской пихтой и нашей - значительный.

«От 200 рублей до 1,5 тысяч. Предпосылок для резкого  увеличения цены мы не видим. Все останется, примерно, как в прошлом году. Логистика осталась неизменной, подорожания купли-продажи тоже не произошло. Мы не ожидаем резкого роста отпускных цен», - заверил пресс-секретарь «Рослесинфорга» Юлия Леонова.

Российские живые елки попадают на базары в основном из Сибири. Главные поставщики - это Кемеровская и Иркутская области, Красноярский край. Еще деревья везут из питомников Пензы, Ульяновска и Нижнего Новгорода. Лесные хозяйства обеспечивают новогодними деревьями как свои регионы, так и центральные части страны.

«По Чкаловску обеспечиваем население елками. Готовим их на санитарных рубках, без оставления подроста, и на просеках под вырубку. Объемы санитарных рубок большие, в пределах 240 Га, площадь приличная. 200-300 елочек заготовить проблем нет», - признался директор лесного хозяйства «Чкаловский Лес» Виктор Зайцев.

Цена - символическая, от десяти до 40 рублей, а в Ленинградской области и вовсе бесплатно. К празднику в некоторых лесничествах выделили территории, где нужно проредить лес от молодой поросли. Ну а для тех, кто хочет приобрести рождественское дерево, что называется «здесь и сейчас», традиционно будут работать елочные базары. В Московской области сезон уже стартовал.

«Порядка 50 тысяч елей заготавливалось, по прошлому году цены были от 300 до 1000 рублей. Приемлемая цена. Если говорить про маленькие елочки, то и того меньше», - подсчитал заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

Хвойные деревья будут продавать более чем на 100 площадках Подмосковья. Под их размещение утверждено почти 300 мест в 45 городских округах. Первый базар открылся в Сергиевом Посаде. Здесь предлагают и отечественные, и импортные елки.

«Это либо Дания, либо Финляндия. Но по цене они только четыре тысячи за само дерево, а дальше уже чем выше, тем дороже», - объяснил продавец Денис.

Ну а главную елку страны уже выбрали, традиционно отечественную. Это 95-летняя ель из Волоколамска. Ее спилят 12 декабря, а уже 14 доставят в Кремль.

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