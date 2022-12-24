Сверхзвуковой «Защитник»: кадры боевых вылетов Су-34 в зоне проведения СВО
Экипажи отмечают, что данная спецоперация дает колоссальный боевой опыт, обогащает новыми знаниями и навыками.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В зоне проведения специальной военной операции работают экипажи самолетов Су-34 ВКС РФ. Кадры их полетов показало Минобороны России. Экипажи истребителей-бомбардировщиков несут круглосуточное боевое дежурство на аэродромах базирования.
Пилоты Воздушно-космических сил России занимаются воздушным патрулированием и прикрытием действий подразделений ВС РФ и союзных сил в любое время суток и при любых метеорологических условиях.
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