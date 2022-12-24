Сверхзвуковой «Защитник»: кадры боевых вылетов Су-34 в зоне проведения СВО

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Ракетное вооружение различного класса несет с собой боевая машина при осуществлении вылетов.

«В период проведения специальной военной операции выполняем следующие задачи: это - прикрытие союзной штурмовой авиации, поиск наземных объектов, также распознавание их и уничтожение», - рассказал один из пилотов сверхзвукового истребителя-бомбардировщика.

Он также отметил, что у коллектива морально-психологическое состояние боевое, «все настроены на работу, никто не жалуется».

«Специальная военная операция дает колоссальный боевой опыт. Приобретаю новые умения и навыки, испытываю новые способы ведения боевых действий», - рассказал летчик.

Немногим ранее в Минобороны заявили, что Воздушно-космические силы РФ нанесли поражение опорным пунктам украинских националистов в районе Артемовска. Ими было уничтожено более 80 украинских боевиков, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.