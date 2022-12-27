Микробиолог рассказал о симптомах заражения «поедающей мозг» амебой

По словам Михаила Супотницкого, диагностируют наличие опасной амебы в организме человека поздно.

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Заразиться от человека амебой вида Неглерия Фоулера, «поедающей мозг», невозможно. Чтобы она не попала в организм, необходимо избегать купания в грязных водоемах, особенно в Юго-Восточной Азии. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал российский микробиолог Михаил Супотницкий.

«Нужно просто соблюдать осторожность при поездках за границу», - говорит специалист.

По его словам, диагностируют наличие опасной амебы в организме поздно. Поэтому необходимо не доводить ситуацию до такого.

«Наблюдается потеря памяти, галлюцинации, головные боли, расстройства мышления. Все что связано с поражением мозга», - рассказал Супотницкий о симптомах заражения амебой.

Напомним, недавно Южная Корея выявила первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера. При этом в России подобные случаи не зафиксированы.

По словам специалистов, заболевание достаточно редкое. За последние 60 лет зарегистрировали лишь около 400 случаев заражения по всему миру.