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В России не выявлены случаи заражения «поедающей мозг» амебой

Сергей Лебедев
19:57 26.12.2022
За последние 60 лет в мире зарегистрировали лишь около 400 случаев заражения амебой вида Неглерия Фоулера.
В России не выявлены случаи заражения «поедающей мозг» амебой
© Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов
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В России не зафиксированы случаи заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека. Об этом заявил доктор биологических наук, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

«На российской территории случаи заражения такой амебой не фиксировались», - сказал Семенов в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, заболевание достаточно редкое. За последние 60 лет зарегистрировали лишь около 400 случаев заражения по всему миру.

Более того, заболевание не передается от человека к человеку. Заражение происходит во время купания. С током воды амеба может попасть в нос. Дальше она прицепляется к обонятельному нерву, начинает «пожирать» нервную ткань и двигаться вверх по обонятельному нерву.

Чтобы защититься от болезни, нужно отказаться от купания в стоячих грязных и теплых водоемах Северной Америки, Индии и Пакистана. Также имеются препараты для лечения. Однако зачастую слишком поздно ставится правильный диагноз, что приводит к летальному исходу.

Отметим, несколько лет назад «Звезда» рассказывала, что американский спортсмен Фабрицио Стабиле стал жертвой амебы вида Неглерия Фоулера. Мужчина умер после того, как искупался в волновом бассейне в Техасе.

А совсем недавно Южная Корея выявила первый случай заражения редкой амебой. Погибший от нее четыре месяца находился в Таиланде, после чего вернулся домой 10 декабря. Он умер через 11 дней.

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