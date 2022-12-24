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В парке «Патриот» открыли главный каток Подмосковья и фестиваль «Наша зима»

Анастасия Бобылева
21:13 24.12.2022
Каток и фестиваль будут работать до 26 февраля, в это время в парке можно будет принять участие в различных зимних активностях и мастер-классах.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Сегодня, 24 декабря, состоялось открытие главного ледового катка Подмосковья на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России. Он будет работать бесплатно до 26 февраля 2023 года.

Первыми на катке побывали Дед Мороз и Снегурочка, они зажгли главную елку. Также на открытии выступили профессиональные фигуристы и артисты ансамбля «Юные патриоты».

© Минобороны России

С открытием катка официально начался зимний фестиваль «Наша зима» в парке «Патриот». Он также завершится 26 февраля, а до тех пор на территории парка будут работать четыре тюбинговые горки, различные зимние активности вроде поездки в упряжке, запряженной хаски. Можно будет посмотреть на ледяные скульптуры, а дети смогут поиграть на площадке «Крепость».

© Минобороны России

Также во время фестиваля в «Патриоте» будут проходить различные мастер-классы. Помимо этого, гости смогут написать письмо и сделать открытку для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

© Минобороны России

Площадь катка составляет более 5 тысяч квадратных метров, а длина горки для тюбинга более 60 метров, что делает ее самой большой горкой Подмосковья. Время работы катка и тюбинговых горок ежедневно с 10:00 до 22:00.

© Минобороны России

Ранее сообщалось, что в Кремль доставили главную новогоднюю елку страны. Она проделала путь из Волоколамского городского округа в столицу.

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