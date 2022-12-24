В парке «Патриот» открыли главный каток Подмосковья и фестиваль «Наша зима»
Каток и фестиваль будут работать до 26 февраля, в это время в парке можно будет принять участие в различных зимних активностях и мастер-классах.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Сегодня, 24 декабря, состоялось открытие главного ледового катка Подмосковья на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России. Он будет работать бесплатно до 26 февраля 2023 года.
Первыми на катке побывали Дед Мороз и Снегурочка, они зажгли главную елку. Также на открытии выступили профессиональные фигуристы и артисты ансамбля «Юные патриоты».