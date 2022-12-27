Стоимость нефти пошла вверх после указа Путина о спецмерах в связи с потолком цен
Цена фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до 86 долларов за баррель впервые с 5 декабря.
© Фото: Boris Babanov Russian Look Globallookpress
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте следующего года на лондонской бирже ICE поднялась до 86 долларов за баррель впервые с 5 декабря. Цена увеличилась на 1,78 процента.
При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале вырос до 80,95 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже.
Ранее Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть. Он вступит в силу с 1 февраля следующего года.
Поставки запрещаются иностранным лицам, если в контрактах обозначено введение ценовых ограничений. Исключения возможны лишь на основании спецрешения президента.