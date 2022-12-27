Запрет на поставки российский нефти по потолку цен начнет действовать с 1 февраля

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Указ президента Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на нефть вступит в силу с 1 февраля следующего года. Он будет действовать пять месяцев до 1 июля. Об этом говорится в документе, который сегодня подписал глава государства.

Отмечается, что запрет на поставки нефти применяется со дня вступления в силу указа. Запрет на поставки нефтепродуктов применяется с даты, которую определит правительство России, но не ранее чем со дня вступления в силу указа.

Напомним, поставки запрещаются иностранным лицам, если в контрактах предусмотрено введение ценовых ограничений. Исключения возможны лишь на основании спецрешения Владимира Путина.

Ранее в Европейском союзе согласовали потолок цен на российскую нефть. Его установили на уровне 60 долларов за баррель.