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«Полная свобода рук»: посол РФ в Сербии рассказал, как Приштина может разжечь косовский конфликт

Анна Касаткина
18:45 27.12.2022
По мнению Александра Боцана-Харченко, косовские власти могут пойти на провокацию.
«Полная свобода рук»: посол РФ в Сербии рассказал, как Приштина может разжечь косовский конфликт
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ситуация в Косово накаляется с каждым днем, горячий конфликт может разжечь любая искра, однако шанс на временное урегулирование еще остается. Об этом в беседе со «Звездой» заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

По его словам, ситуация развивается по «очень и очень опасному сценарию», а международные силы - Силы для Косово - никаких превентивных действий против усиления Приштины не принимают. Главной опасностью, уточнил собеседник, являются провокации со стороны косовских властей, у которых есть «полная свобода рук».

«Несколько дней тому назад имела место стрельба с позиций, естественно, приштинской полиции... Несмотря на всю напряженность, сербы на баррикадах проявляют максимальную сдержанность и на провокации не идут. Но сразу, когда имела место эта стрельба, пошли заявления Приштины, различных лиц, о том, что сербы пытались атаковать Силы для Косово, международное присутствие. Наверное, это главная опасность, которая существует в смысле провокаций - предпринять какую-то акцию против международников или международных присутствий, и выдать это за деяние сербов, что, естественно, приведет к более широкому конфликту. Уровень напряженности и опасности таков, что спровоцировать более широкий конфликт прямой, горячий конфликт может любая искра», - сказал Боцан-Харченко.

По мнению посла, целью этого напряжения является принуждение Белграда к признанию Косово, однако сербская сторона не намерена сдаваться и выражает готовность применить всю свою военную силу для защиты сограждан. В то же время, уверен Боцан-Харченко, некоторого умиротворение можно добиться, если в Вашингтоне посчитают фазу горячего противостояния недопустимой.

«Успокоение наступит, но это будет далеко не разрешение конфликта. Разрешение конфликта или нормальное долгосрочное урегулирование может быть только в рамках ООН, Совета Безопасности ООН, на основании резолюции 1244. Россия это повторяет это все время, это твердая российская позиция и очень  правильная», — подчеркнул посол.

Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что сербская армия в связи с напряженной ситуацией в Косово приведена в высшую боеготовность по приказу президента. Сербы готовы защищать свои национальные интересы, суверенитет страны и предотвращать террор против своих соотечественников, где бы они не находились, подчеркнул глава Минобороны.

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