В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вирусолог Альтштейн заявил, что в охватившем Россию свином гриппе нет ничего особенного

Сергей Лебедев
18:56 27.12.2022
По его словам, главным врагом по-прежнему остается COVID.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В свином гриппе, который уже охватил все регионы России, нет ничего особенного и необычного. Об этом в беседе со «Звездой» заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

«В разных странах преобладающий вирус гриппа отличается. У нас - это H1N1. Тот, который называют "свиным". Но это такое название-страшилка. На самом деле это грипп, с котором мы имеем дело уже много лет и хорошо его знаем. Этот вариант H1N1, который идет сейчас, он с 2009 года, это обычный вирус гриппа. Ничего в нем особенного и необычного нет, мы к нему привыкли, мы его знаем и в общем, ничего такого очень опасного не происходит», - сказал Альтштейн.

По словам вирусолога, главный враг у россиян по-прежнему другой. Им все еще является COVID.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что на долю гриппа приходится больше половины всех вирусных инфекций в России. По словам специалиста, он преобладает практически во всех регионах страны.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:03 В стране и мире
Росавиация направила запрос Сирии о гарантиях безопасности полетов
16:37 В стране и мире
Видео
Экс-сенатора Арашукова и его отца приговорили к пожизненному заключению
16:28 В стране и мире
Видео
Мишустин анонсировал проверки использования средств, выделяемых на спецоперацию
15:46 В стране и мире
В Роскосмосе озвучили причину нештатной ситуации на корабле «Союз МС-22»
14:45 Армия
Видео
Уничтожена с расчетом: в МО РФ рассказали о судьбе гаубицы М777, стрелявшей по Донецку
Популярное
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Видео
«Звезда» покажет новогодний концерт из Донбасса
В палате Саакашвили провели обыск
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Видео
Школа, госпиталь, храм: как прошла поездка Ксении Шойгу в Донбасс
В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.