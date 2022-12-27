Вирусолог Альтштейн заявил, что в охватившем Россию свином гриппе нет ничего особенного

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В свином гриппе, который уже охватил все регионы России, нет ничего особенного и необычного. Об этом в беседе со «Звездой» заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

«В разных странах преобладающий вирус гриппа отличается. У нас - это H1N1. Тот, который называют "свиным". Но это такое название-страшилка. На самом деле это грипп, с котором мы имеем дело уже много лет и хорошо его знаем. Этот вариант H1N1, который идет сейчас, он с 2009 года, это обычный вирус гриппа. Ничего в нем особенного и необычного нет, мы к нему привыкли, мы его знаем и в общем, ничего такого очень опасного не происходит», - сказал Альтштейн.

По словам вирусолога, главный враг у россиян по-прежнему другой. Им все еще является COVID.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что на долю гриппа приходится больше половины всех вирусных инфекций в России. По словам специалиста, он преобладает практически во всех регионах страны.