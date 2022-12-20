В Роспотребнадзоре заявили, что грипп доминирует почти во всех регионах РФ

Подъем заболеваемости будет продолжаться до новогодних праздников и сразу после них, сказал специалист.

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что на долю гриппа приходится больше половины всех вирусных инфекций в России. По словам специалиста, он преобладает практически во всех регионах страны.

«В этом году три эпидпроцесса - грипп, ОРВИ и ковид - идут параллельно. Но в основном в эпидпроцессе преобладает, конечно, грипп. С высокой вероятностью лидерство в этом сезоне останется за гриппом А (H1N1), ситуация по которому остается напряженной», - сказал эксперт в беседе с «Известиями».

Горелов добавил, что для зимы свойственно нарастание активности вирусных инфекций. Он уточнил, что подъем заболеваемости будет продолжаться до новогодних праздников и сразу после них, далее эпидемия должна пойти на спад, а весной, максимум в мае, она закончится.

Ранее в Роспотребнадзоре дали ответ на сообщения российских СМИ о возможном введении QR-кодов из-за гриппа.