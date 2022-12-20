В Роспотребнадзоре заявили, что грипп доминирует почти во всех регионах РФ
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что на долю гриппа приходится больше половины всех вирусных инфекций в России. По словам специалиста, он преобладает практически во всех регионах страны.
«В этом году три эпидпроцесса - грипп, ОРВИ и ковид - идут параллельно. Но в основном в эпидпроцессе преобладает, конечно, грипп. С высокой вероятностью лидерство в этом сезоне останется за гриппом А (H1N1), ситуация по которому остается напряженной», - сказал эксперт в беседе с «Известиями».
Горелов добавил, что для зимы свойственно нарастание активности вирусных инфекций. Он уточнил, что подъем заболеваемости будет продолжаться до новогодних праздников и сразу после них, далее эпидемия должна пойти на спад, а весной, максимум в мае, она закончится.
Ранее в Роспотребнадзоре дали ответ на сообщения российских СМИ о возможном введении QR-кодов из-за гриппа.