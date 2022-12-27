На Украине создали комиссию по вопросу имущества Киево-Печерской лавры

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На Украине была организована работа межведомственной комиссии, которая займется изучением вопроса использования имущества Киево-Печерской лавры. Такое заявление сделал глава Министерства культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

«У правоохранительных органов есть свой трек, у нас - это сохранение имущества, правомерность использования по назначению имущества Нижней лавры. Этим мы будем заниматься в ближайшее время», - сказал министр в эфире телемарафона «Единые новости».

Кроме того, глава ведомства добавил, что созданная комиссия планирует в ближайшее время заниматься вопросами именно правомерности использования собственности лавры.

В конце ноября Служба безопасности Украины проводила обыски в Киево-Печерской лавре. В социальных сетях появились кадры силовиков возле лавры. Также начались обыски в храмах и монастырях Украинской православной церкви.