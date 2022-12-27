Устюгов заявил о готовности извиниться за столкновения с Большуновым в спринте на Кубке России

Лыжник отметил, что у него нет конфликта со своим соперником.

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Сергей Устюгов пообещал извиниться за столкновения с Александром Большуновым в спринте классическим стилем на Кубке России по лыжным гонкам. Спортсмен также отметил, что у него нет конфликта со своим соперником.

«Если я был не прав, я извинюсь», - цитирует «Матч ТВ» Сергея Устюгова.

Спортсмен отметил, что действительно пытался действовать жестче, чем в других спринтах. По словам Устюгова, подсечки были сделаны неумышленно.

«Я хотел немного жестче сработать, но чтобы умышленно, чтобы падали, травмировались - я не такой человек», - добавил Устюгов.

Напомним, Устюгов и Большунов упали в ходе полуфинального забега. У последнего в итоге было разбито лицо, он получил несколько ссадин.

После инцидента Сергей Устюгов решил досрочно завершить соревнования на «Красногорской лыжне».